"Saltburn"-Star Barry Keoghan verrät: Kussszene wurde gelöscht! 😱

In einem Interview mit der britischen GQ hat Oliver-Darsteller Barry Keoghan über seine Freundschaft mit Jacob Elordi gesprochen: "Ich fühle mich wohl bei Jacob. Wir albern herum. Wir lachen. Wir sind einfach Jungs. Wir haben gerade einen Film gedreht, in dem wir uns küssen mussten. Schaut euch die Szenen an, die wir gemacht haben. Da muss man sich miteinander wohlfühlen", so der Schauspieler. Fans horchten bei einem Satz natürlich sofort auf. Gab es etwa doch einen Kuss zwischen Oliver und Felix, der es dann aber nicht in den Film geschafft hat? Und in welcher Szene war dieser geplant? Viele Fans denken, dass es zu dem angeblichen Kuss kam, als Oliver sich Felix während dessen Geburtstagsparty im Labyrinth nähert. Oliver lässt seine Augen nicht von Felix’ Lippen schweifen und gesteht ihm in dem Moment auch, wie sehr er ihn liebt. Doch ein Kuss zwischen den beiden hätte den weiteren Verlauf des Films wahrscheinlich komplett verändert. Der Fakt, dass Oliver Felix nie küssen konnte, trägt zur Zweideutigkeit des Charakters bei. Die ungelöste Spannung zwischen den beiden hat dann auch Auswirkungen auf die berüchtigte Grabszene. Es war also wichtig, den Kuss rauszuschneiden, um die Spannung des Films aufrechtzuerhalten und die Handlungen von Oliver mehr oder weniger nachvollziehbarer zu machen.