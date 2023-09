"Euphoria"-Serienschöpfer verrät: Staffel 2 für Angus Cloud geändert!

Fez sollte bereits in Staffel 1 von "Euphoria" sterben, jedoch ließ Sam den Charakter am Leben, weil alle so gerne mit Angus zusammenarbeiteten und er nicht wollte, dass dieser die Serie verlassen muss. IN der zweiten Staffel sollte Fez bei der Polizeirazzia ums Leben komme, doch dann wieder die Meinungsänderung. Diesmal war die Reaktion von Angus ausschlaggebend, als Sam ihm erzählte, dass Fez sterben würde: "Ich konnte sehen, wie ihm das Blut aus dem Gesicht entschwand. Ich glaube, das Schwierigste ist, wenn man Suchtprobleme hat – es geht darum, sein Ziel und seinen Sinn im Leben zu finden. Ich wusste nur, dass er es liebte, diese Sendung zu machen. Er liebte die Crew. Er liebte die Schauspieler*innen. Er liebte alles daran. Und ich dachte nur: Wenn das verschwindet, weiß ich nicht, was in seinem Leben passieren wird. Ich kann das nicht tun. Ich kann ihn nicht umbringen, wir müssen ihn behalten. Er ist zu besonders. Es spielt keine Rolle mehr, was das für eine Geschichte das ist", so Sam. Leider ist Angus am 31. Juli verstorben. Laut dem zuständigen Gerichtsmediziner war die Todesursache eine "akute Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Methamphetamin, Fentanyl, Kokain und Benzodiazepinen."