"Saltburn": Das passiert mit Oliver nach Filmende! 👀

"Saltburn" ist aktuell DAS Thema auf den sozialen Medien. Es gibt eigentlich kein Vorbeikommen an dem Film. Vor allem das Ende von "Saltburn" lässt die Leute ausrasten. Doch worum geht es eigentlich in dem Film?Zu Beginn wird schnell klar, dass Oliver (Barry Keoghan) in Felix (Jacob Elordi) verknallt ist. Nach vielen Twists und der ein oder anderen etwas verrückten Szene nimmt das Ganze eine dunkle Wendung und der Film endet damit, dass wir erfahren, dass Oliver Felix vergiftet hat und durch Manipulation und Mord das gesamte Saltburn-Anwesen erbt. WHAT? 🤯 In der Schlussszene tanzt Oliver nackt durch das Anwesen zu Sophie Ellis-Bextors 'Murder On the Dancefloor'. Aber wie geht es danach für ihn weiter?