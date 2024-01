Jacob Elordi: 10 Fakten über den Hollywood-Star

Im Alter von nur 19 verließ er Australien und zog nach Los Angeles, um seine Karriere als Schauspieler voranzutreiben. Nur kurze Zeit später konnte er sich eine der Hauptrollen in "The Kissing Booth" sichern – und wurde dadurch 2018 quasi über Nacht zum Star. Nach "The Kissing Booth" konnte er auch eine Rolle in "Euphoria" ergattern. Wie Jacob in einem Interview mit GQ erzählte, war die Zeit zwischen dem Release von "The Kissing Booth" und dem Vorsprechen für "Euphoria" aber nicht leicht für den Schauspieler. Er hatte nur ein paar hundert Dollar und plante sogar schon, nach Australien zurückzukehren, als er keine Rollen mehr an Land zog: "Ich glaube, ich hatte noch 400 bis 800 Dollar auf meinem Konnte und 'Euphoria' war mein letztes Vorsprechen, bevor ich für eine Weile nach Hause wollte, um etwas Geld zu verdienen und mich zu erholen." Er war einer der ersten Schauspieler, der für eine Rolle in der Serie gecastet wurde, weshalb er nicht in die Heimat zurückkehrte. Geld hatte er trotzdem nicht und so lebte er in seinem Auto, als die Dreharbeiten zu "Euphoria" begannen. Ein Produzent bemerkte, dass Jacob viel Zeit in seinem Trailer oder in seinem Auto, das danebenstand und mit allen seinen Habseligkeiten gefüllt war, verbrachte. Der Produzent sorgte daraufhin dafür, dass der Schauspieler in einem Hotel untergebracht wird. Und der Rest ist Geschichte…