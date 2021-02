"The Batman" Set: Ein Corona-Fall nach dem anderen

Schon im Herbst vergangenen Jahres waren die ersten News im Umlauf, dass sich Robert Pattinson während den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "The Batman" mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Und tatsächlich infizierte sich der 34-jährige Schauspieler mit COVID-19. Auch andere Crew Mitglieder, wie Robert Pattinsons Stuntman, erkrankten an dem Virus. Somit musste die Produktion des Action-Films immer wieder unterbrochen werden. Der erste Stillstand von "The Batman" war direkt zum Ausbruch der weltweiten Pandemie im März 2020. Seitdem ist es ein ständiges Auf und Ab für die Produzent*innen, Schauspieler*innen und die gesamte Crew. Nun ereilt die nächste Hiobsbotschaft die DC-Fanbase. Ein weiterer Fall von COVID-19 wurde am "The Batman"-Set bestätigt und die Produktion wurde erneut unterbrochen …

Robert Pattinson: Corona-Gefahr am Set

„Es ist schwer, einen Blockbuster dieser Größenordnung zu drehen, ohne das die Bedrohung durch Covid groß ist“, so das Statement der Film-Produktion. Und tatsächlich gibt es eine neue Infektion am "The Batman" Set. Robert Pattinsons zweiter Stuntman ist am Coronavirus erkrankt. Trotz allem hofft das Film-Team, schnell einen Ersatz zu finden, sodass die finalen Dreharbeiten bis Ende nächsten Monat abgeschlossen werden können. Der Start des Action-Movies soll voraussichtlich der 4. März 2022 sein! Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es keine weiteren Verzögerungen und Erkrankungen mehr geben wird! 🍀 🎬

