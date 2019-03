“Riverdale”: So sexy wird die Musical-Folge „Heathers“

„Riverdale“: Musical-Folge „Heathers“

Morgen kommt endlich die neue „Riverdale“-Folge mit dem Namen „Kapitel einundfünfzig: Big Fun“! Dabei wird es sich wieder mal um eine Musical-Folge handeln, ähnlich wie in der letzten Staffel, als der Cast „Carrie“ in „A Night To Remember“ aufführte. Dieses Mal wird es das Musical „Heathers“ sein, in dem es um eine High School geht, die von drei fiesen Girls namens Heather, Heather und Heather regiert wird. Die drei Hauptrollen übernehmen natürlich Cheryl, Veronica und Betty!

So sexy sind die „Riverdale“-Girls in „Heathers“

Auf dem „Riverdale“ Insta-Account wurden jetzt bereits einige Bilder gepostet, auf denen die drei „Riverdale“-Mädels in ihren Rollen als Heathers zu sehen sind und wow… Cheryl, Veronica und Betty sehen in ihren Schuluniformen echt hot aus! In der Musical-Folge wird der Cast übrigens insgesamt neun Songs singen. Produzent Roberto Aguirre-Sacasa erklärte: „Letztes Jahr hatten wir eine tolle Zeit mit „Carrie“. In diesem Jahr wollten wir einen weiteren ikonischen Teenagerfilm ehren. „Heathers: Das Musical“ ist ein großer Spaß, mit großartigen Rollen für die Riverdale-Kids.“ Wir sind gespannt!

