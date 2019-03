„Riverdale”: KJ Apa verrät, wie es für Archie weitergeht

Archies harter Weg in Staffel 3

Archie kann einem in der 3. Staffel von „Riverdale“ echt nur leidtun. Er kam in den Knast, wurde gefoltert, musste in ein anderes Land fliehen und um sein Leben fürchten! Und das war noch nicht mal alles… Da ist es klar, dass man dem armen Kerl als Zuschauer einfach mal eine Pause und ein bisschen Glück wünscht. KJ Apa sagt selber: „Die Autoren (der Serie) können machen, was sie wollen. Ich wurde von einem Bären angegriffen. Ich habe die verrücktesten Sachen in dieser Show gemacht, also können sie so weit gehen, wie sie wollen.“

KJ Apa: Pause für Archie?

Doch auf die Frage, ob der arme Archie im Laufe der 3. Staffel von „Riverdale“ bald mal eine Pause bekommt antwortete KJ Apa nur: „Nein, kriegt er nicht. Ich erwarte nicht, dass Archie bald eine Pause bekommt.“ Das klingt echt hart! Was dem Armen wohl sonst noch so passieren wird? Sehr viel schlimmer kann es für Archie schließlich kaum noch werden, oder…?

