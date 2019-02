“Riverdale”-Star KJ Apa: Hier kannst du seine Musik hören

KJ Apa: Auftritt in Kanada

Für „Archie Andrews“ in der mega gehypten Netflix-Serie „Riverdale“ ist Musik die allergrößte Leidenschaft. Schon zu Beginn von Staffel 1 ist es der absolute Traum des Rotschopfs, mit seiner Musik die Menschen zu berühren und am besten auch noch Karriere zu machen. Jetzt bewies Darsteller KJ Apa, dass er auch im wahren Leben so einiges für Musik übrighat. Allerdings hört er sie nicht nur gerne, sondern er gibt auch selbst gern mal ein paar Songs zum Besten! In seiner Insta-Story postete der Schauspieler jetzt mehrere Videos, die ihn bei einem Auftritt zeigen. KJ, der mit vollem Namen Keneti James Fitzgerald heißt, stand mit einer befreundeten kanadischen Band namens The Good Time Boys auf der Bühne. Das Ganze ereignete sich im Guilt & Company, einer Bar für Livemusik in Vancouver. Für den Schauspieler war das eine willkommene Abwechslung, schließlich verbringt er momentan ansonsten die meiste Zeit am „Riverdale“-Set.

KJ Apa brachte schon 2012 sein 1. Album raus

Gesungen hat KJ Apa leider nicht, dafür hat er aber gezeigt, was er instrumental so draufhat: Der 21-Jährige gab alles an der E-Gitarre und legte ein Solo hin, das sich absolut hören lassen kann! Hier könnt ihr euch selbst mit einer kleinen Kostprobe von KJ’s Talent überzeugen:

Für alle, die es noch nicht wussten: KJ ist schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Musiker. Bereits 2012 veröffentlichte er ein Album mit dem Titel „The Third Room“, auf dem neun Gitarrenstücke des heutigen „Riverdale“-Stars zu hören sind. Besonders krass: Er hat sie alle selbst geschrieben! Hier könnt ihr reinhören:

