KJ Apa: So easy bekommst du ein Date mit dem “Riverdale”-Star

Ihr steht voll auf KJ Apa und wolltet ihn schon immer mal daten? Wir verraten euch, wie das jetzt klappen könnte!

KJ Apa: Ein echter Girl-Crush

“Riverdale”-Darsteller KJ Apa ist ein absoluter Mädchenschwarm. Nicht nur in der angesagten Netflix-Serie stehen Girls wie „Betty Cooper“ und „Veronica Lodge“ auf den süßen „Archie Andrews“ – auch im wahren Leben ist der 21-Jährige ein ziemlicher Hottie. Kein Wunder, dass viele Mädels davon träumen, den attraktiven Neuseeländer irgendwann mal zu daten! Und ob ihr es glaubt, oder nicht – es geht einfacher als gedacht! Denn KJ Apa hat sich für einen guten Zweck mit der App Dating-App Bumble zusammengetan.

KJ Apa hat ein Date und tut dabei Gutes

Bumble will umgerechnet knapp 44.000 Euro an die ASPCA-Organisation spenden, die schon seit 1866 gegen Tierquälerei kämpft! KJ Apa findet so viel Support mega und hat sich extra für diese tolle Aktion auf der Flirt-App angemeldet. Denn bei Bumble gibt es jetzt sogar einen Filter, durch den man auswählen kann, ob man ein Tierliebhaber ist, oder nicht.

Jetzt wartet der Netflix-Star also darauf, dass eine tierliebe Lady ihn matched! Am Ende wird der „Riverdale“-Star ein Girl auswählen, das einen ganzen Tag mit ihn verbringen darf! OMG! KJ, der sich selbst als großer Tierliebhaber bezeichnet, kann es kaum erwarten, seinen #BumblePartner kennenzulernen und mit seiner Auserwählten zusammen Tieren in Not zu helfen. Klingt das nicht toll? Der 21-Jährige ist also nicht nur gutaussehend, sondern scheint auch ein wirklich netter Typ zu sein. Wer weiß, vielleicht funkt es ja wirklich mit seinem Bumble-Date!

KJ Apa: Einsamer Single am "Riverdale"-Set

Langsam wäre es für KJ echt mal an der Zeit, eine Freundin zu finden, oder? Schließlich sind um ihn herum am „Riverdale-Set“ gefühlt alle gerade total in Love! Lili Reinhart und Cole Sprouse gelten als Traumpaar und seit kurzem sind auch Camila Mendes und Charles Melton bis über beide Ohren ineinander verknallt. Auch "Riverdale"-Kollegin Madelaine Petsch ist super happy mit ihrem Boyfriend Travis Mills. Dieses Jahr gab es zwar Gerüchte, dass KJ mit dem blonden Model Corinne Isherwood zusammen sein soll… Seitdem wurde es allerdings still um seine angebliche Freundin. Die Chancen stehen also gut, dass der süße Schauspieler offen für die wahre Liebe wäre!

