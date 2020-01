„Riverdale“: Das erwartet euch in der neuen Folge

Die "Riverdale"-Gang ist wieder zurück!

Das verschlafene Städtchen Riverdale ist doch nicht so verschlafen, wie man zu Beginn der Serie dachte. Intrigen, Morde, Affären und jede Menge Drama. Das macht den Netflix-Hit „Riverdale“ zu der Erfolgsserie, die sie heute ist. Vor Kurzem wurde auch bekannt gegeben, dass es eine fünfte Staffel von „Riverdale“ geben wird!

Das erwartet euch in der neuen "Riverdale"-Folge

„Riverdale“-Regisseur Roberto Aguirre-Sacasa verriet auf Instagram: „Ein letztes Hurrah für die Bulldogs und Vixens! Vermisse die High School schon …“ In der morgigen Folge werden die „Riverdale Bulldogs“ nämlich gegen die Mannschaft der „Stonewall Prep“ spielen – der neuen Schule von Jughead Jones. Auch generell wird das der letzte Auftritt der Football- und Cheerleader-Mannschaft von Riverdale sein. Schließlich sind Archie & Co. in ihrem Abschlussjahr und werden vermutlich noch in der vierten Staffel die Schule verlassen. Und dann? Erst kürzlich haben die „Riverdale“-Stars verraten, wie es nach Staffel 4 weitergehen könnte. Roberto bezeichnet die morgige Folge übrigens als eine seiner Lieblingsfolgen der aktuellen Staffel. So auch Madelaine Petsch. Sie postete in ihrer Story: „Morgen erscheint eine meiner Lieblingsfolgen von Riverdale“. Omg, wir sind schon richtig gespannt! Und du? 🙈

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!