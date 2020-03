Luciano: Beliebter Rap-Star

Luciano ist heutzutage ein beliebtes Gesicht der deutschen Rap-Szene. Angefangen hat alles auf YouTube, als der Musiker auf dem "Locosqaud"-Kanal seine ersten Songs veröffentlichte. Seinen Durchbruch erlangte der Rapper mit dem Song „Jagen die Mio“, den er zusammen mit Nikky Santoro aufnahm. Mittlerweile hat der Berliner viele Zusammenarbeiten mit Rappern wie Summer Cem, Nimo, Samra und Ufo361 veröffentlicht. Selbst mit Deutschlands Nummer-Eins Rapper Capital Bra hat er schon mehr als nur einmal gearbeitet! Wahnsinnig gehypt wird der Musiker von seinen Fans allerdings für seinen Style. Obwohl der Rapper meistens nur seine Lieblings-Luxus-Label wie Acne und Co. bevorzugt, so trägt er auch gerne seinen eigenen Merch, genannt: „Locosquad“. Auch auf Instagram ist Luciano aktiv und lässt Fans an seinem Leben teilhaben. Hier zeigt der Rapper sogar, wie er damals als Kind aussah – so cute! 😍

Singt Luciano jetzt Kinderlieder?

Eins ist sicher: Luciano wird seine Musik-Karriere so schnell nicht aufgeben. Aber wie kommt es dann, dass Luciano auf einmal etwas mit Kinderliedern zu tun hat? Grund dafür ist der deutsche Comedian Klaas Heufer-Umlauf und seine Fernsehsendung „Late Night Berlin“, für die er sich mal wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht hat. In der neusten Folge hat Klaas zusammen mit Luciano und einem Chor aus Kindern nämlich alte Kinderlieder neu interpretiert und parodiert. LOL! Die „Kotti-Kids“ bekommen im Clip auf Klaas- & Luciano-Art beigebracht, wie man in der heutigen Zeit mit Dealern, Spritzen, Gangs und Co. umgeht. Auch die richtige Art des „Flexens“ wird erklärt. Besonderer Rat von Luciano: Lieber Vitamine und Mineralstoffe ballern, anstelle von Koks und Tilidin. 🤪 Welchen Rapper Luciano sonst so feiert und seine besten Styling-Tipps findet ihr in unserem YouTube-Video:

