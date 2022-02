"Raising Dion": Alle Infos zu Staffel 3

"Raising Dion" Staffel 3: Start

Bisher hat Netflix leider noch kein grünes Licht für eine dritte Staffel von "Raising Dion" gegeben. Der Streaming-Dienst setzt zwar gerne auch mal erfolgreiche Serien nach einer oder zwei Staffeln ab, für "Raising Dion" sieht es aber aktuell ganz gut mit einer Fortsetzung aus. Denn in der letzten Folge von Staffel zwei wurde noch ein Blick in die Zukunft geworfen, bei dem es einen Showdown zwischen Pat und Dion. Nach so einer Szene können die Macher*innen uns doch ratlos im Dunkeln stehen lassen, oder?

"Raising Dion" Staffel 3: Inhalt

2019 startete das Superhelden-Netflix-Original "Raising Dion" und begeisterte Fans weltweit. Dion entwickelt nach dem Tod seines Vaters übernatürliche Kräfte. Zusammen mit seiner Mutter machen sie sich auf die Suche nach der Herkunft seiner Superhelden-Kräfte. Natürlich muss er nebenbei noch lernen, wie er mit diesen Kräften am besten umgeht und sie kontrolliert. Die neuen Fähigkeiten des Jungen bleiben aber nicht unbemerkt und so versuchen einige Menschen Dion und seine Kräfte für finstere Machenschaften auszunutzen. In Staffel 2 bekommt Dion endlich einen Trainer an die Seite gestellt, aber muss sich gleichzeitig auch weiteren Feinden stellen. Das Finale der zweiten Staffel lässt auf jeden Fall die Möglichkeit offen, dass es eine weitere Staffel gibt.

Die Post-Credit-Szene am Ende von Staffel 2 wirft einen Blick in die Zukunft. Dion sieht schon viel erwachsener aus. Die dritte Staffel könnte sich also darum drehen, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie es letztendlich zu dem Showdown zwischen Dion und Pat kommt. Aber vielleicht bedeutet diese Szene auch etwas anderes? Es wurde eine Theorie aufgestellt, dass Dion aus der Zukunft kommt, um Pat endlich zu besiegen. Also egal, was genau diese eine Szene zu bedeuten hat, es gibt auf jeden Fall genug Material für Staffel 3.

Wird Dion seinen Erzfeind Pat in Staffel 3 endlich besiegen können? Netflix

"Raising Dion" Staffel 3: Darsteller*innen

In Staffel 3 von "Raising Dion" sind wahrscheinlich wieder dabei:

Ja’Siah Young als Dion Warren

Alisha Wainwright als Nicole Warren

Jason Ritter als Pat Rollins

Dana Gourrier als Tessa

Rome Flynn als Tevin

Jazmyn Simon als Kat

Sammi Haney als Esperanza und

Griffin Robert Faulkner als Brayden

Allerdings könnte es auch sein, dass die Kinder-Darsteller*innen Sammi Haney, Griffin Robert Faulkner und Ja’Siah Young nicht zurückkehren werden in Staffel 3. Die Post-Credit-Szene mit der Zukunftsvision zeigt Dion, der aber schon ca. 10 Jahre älter ist. Es könnten also ältere Darsteller*innen zum Cast in der dritten Staffel hinzukommen. Das hängt aber ganz klar ab, wie sie die Fortsetzung handhaben, ob mit Zeitsprung am Anfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.

