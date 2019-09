Lady Di, die ehemalige Prinzessin von England und Mutter von Prinz William und Prinz Harry, starb am 31. August 1997 in einem Strassentunnel in Paris. Bis heute behaupten mehrere Menschen – darunter ihre beiden Kinder – dass ihr Chauffeur von der Presse in die Enge gedrängt wurde, was Dianas Tod zu einem Mord machen würde.