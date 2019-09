Nicole Brown Smith war die Ex-Frau des American-Football-Spielers O. J. Simpson. 1994 wurden sie und ihr damaliger Freund Ronald Goldman in ihrem Haus in Los Angeles ermordet. Ihr berühmter Ex-Mann geriet ins Fadenkreuz der Ermittlungen und wird bis heute von vielen als schuldig betrachtet. Der Skandal brachte das berühmtesten Gerichts-Verfahren der USA mit sich – und O.J. wurde von keinem geringeren, als dem Vater von Kim Kardashian vertreten! Es gab sogar schon oft Gerüchte, dass er der heimliche Vater von Khloe Kardashian sein soll. Who knows … Das Drama war Thema der ersten Staffel von "Americam Crime Story".