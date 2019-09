Sie galt in den 60ern als schönste Frau Hollywoods: Schauspiel-Legende Sharon Tate starb hochschwanger in einem blutigen Massenmord. Sekten-Chef und Hippie-König Charles Manson ist für ihren und weitere Tode verantwortlich – eine grausame Geschichte. Der Mega-Skandal wurde erst vor Kurzem von Quentin Tarantino verfilmt: "Once Upon A Time in Hollywood" startete am 15. August 2019 in den deutschen Kinos. Genial & sehenswert!