„Pokémon“: Neues Twitter-Emoji veröffentlicht!

„New Pokémon Snap“ kommt schon sehr bald in die Läden. Um die Fans auf die baldige Veröffentlichung vorzubereiten, hat Nintendo of America bei Twitter ein neues Emoji veröffentlicht: Fans der „Pokémon“-Reihe können nun das Pflanzen-Pokémon Meganie mit zwei bestimmten Hashtags verschicken! Diese Ehre ist selten, vor Jahren haben sich BTS-Fans über ein eigenes Emoji freuen dürfen, jetzt zählt Pokémon dazu! Fans von Meganie sind froh, ihren Lieblings-Pflanzendinosaurier nun auch als Emoji zu haben.

10 Pokémon und ihre Real-Life-Inspiration

Meganie im Rampenlicht

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"New Pokémon Snap” wird am 30. April erscheinen – also in etwas mehr als zwei Wochen! Grund genug für Nintendo, die Vorfreude ein bisschen zu schüren. Mit den Hashtags #PokemonSnap und #NewPokemonSnap können Fans nun ein Meganie-Emoji verschicken! Meganie kennen Pokémon-Fans als letzte Entwicklung von Endivie, dem Pflanzen-Starter-Pokémon aus „Pokémon Silberne Edition“ und „Goldene Edition“. Da wir es generell eher gewohnt sind, dass sehr bekannte und allseits beliebte Pokémon, wie Pikachu im Rampenlicht stehen, sind nicht nur wir froh, dass nun auch mal einem anderen Pokémon diese Ehre zuteilwird. „Ich bin froh, dass Meganie auf dem Cover ist, wird auch Zeit, dass mein Junge Respekt bekommt“, schreibt ein sehr enthusiastischer Meganie-Fan. 😂

„New Pokémon Snap“ ist ein Fotografie-Spiel

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ein paar Stimmen in den Kommentaren fragen nach der Sinnhaftigkeit des Spiels – immerhin lassen sich im Handy-Game „Pokémon GO“ inzwischen ebenfalls Fotos schießen mit realem Hintergrund, wie manche User*innen stolz präsentieren. Tatsächlich ist ein „Foto-Modus“ in aktuellen Videospielen gar nicht mal so selten. „Super Mario Odyssey“ hat es, „Kingdom Hearts 3“ hat es, selbst bei „God of War“ kann man Fotos schießen! „New Pokémon Snap“ ist allerdings nur darauf aufgebaut. Es ist eine Art Puzzle, wie du als Fotograf*in an die besten Motive kommst. Viele Fans freuen sich schon darauf, da der erste Teil „Pokémon Snap“ vor sehr vielen Jahren auf dem N64 erschien und die Reihe seither nicht fortgeführt wurde. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt und freuen uns schon auf die Foto-Safari mit Meganie! 💚

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->