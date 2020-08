Pitch Perfect: Neues Video mit den Schauspielern

"Pitch Perfect" zählte definitiv zu den besten High-School-Filmen ever! Die A-Capella-Gruppe rund um Beca (gespielt von Schauspielerin Anna Kendrick) überzeugt nicht nur mit mega Gesang, sondern steht auch für wahre Freundschaft, Zusammenhalt und Girlpower! Insgesamt drei Filme erschienen mit den beliebten "Barden Bellas", der letzte Film kam bereits 2017 raus. Fans vermissen die Girls heute noch und wünschen sich am liebsten noch einen vierten Teil. Als jetzt plötzlich ein YouTube-Video mit dem Pitch Perfect-Cast auftaucht, rasten die Fans endgültig aus! Gibt es etwa eine Reunion?

Pitch Perfect-Cast wieder vereint!

Die Darstellerinnen sind wirklich alle mit dabei! Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow und der restliche Film-Cast haben sich via Zoom zu einem virtuellen Meeting zusammengerufen, um den Beyoncé-Song "Love on Top" zu covern. Da wird man fast ein bisschen nostalgisch, wenn man den Pitch Perfect-Cast wieder zusammen performen sieht. :) Alles scheint wie früher! Sogar das berühmte Juroren-Duo aus dem Film, John und Gail, ist am Start, um die Sängerinnen anzukündigen. "Ich habe schlechte Neuigkeiten", scherzt John am Anfang des YouTube-Videos. "Die Barden Bellas sind wieder zurück! Nicht mal die Quarantäne konnte sie davon abhalten, uns mit einem neuen Song zu belästigen." Natürlich macht er nur wie üblich Witze. :) Als dann Gail (Elizabeth Banks) zu Wort kommt, klärt sie auf, was hinter der virtuellen Reunion steckt: Und zwar ein guter Zweck.

Anna Kendrick, Hailee Steinfeld & Co covern Song für guten Zweck

Hintergrund der Reunion ist eine UNICEF-Spendenaktion, um Menschen in der Corona-Krise zu helfen. Auch viele Stars wurden mit dem Corona-Virus infiziert. Vor allem sollen die Spenden in den Libanon gehen, wo sich Anfang August eine schlimme Explosion in der Hauptstadt Beirut mit mindestens 180 Toten und etwa 6.000 Verletzten ereignete. "Der Erlös aus den Downloads und Streams unserer Übertragung von "Love on Top" geht an Unicef, um Kindern im Libanon und auf der ganzen Welt zu helfen, die unsere Unterstützung gerade jetzt brauchen", heißt es auf der Instagram-Page von Pitch Perfect. Die Barden Bellas kommen also für eine mega gute Sache zusammen. Trotzdem schade, dass es nichts mit einem vierten Teil zu tun hatte. Unter dem Instagram Post wird jedenfalls deutlich, wie sehr die Fans davon träumen. Einer schreibt: "Was ist mit Pitch Perfect 4? Ich wünsche mir diesen Film so sehr!"

