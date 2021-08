Die lustigsten Star-Tweets aller Zeiten

Zu seinem 22. Geburtstag twitterte der Ex-One-Direction-Sänger folgendes: "I don't know about you, but I'm feeling 22." Naa, kommt euch bekannt vor? Klar, denn so heißt eine Zeile aus Taylor Swifts Song "22". Die Sängerin und Harry Styles waren 2012 für wenige Monate liiert. Taylor verarbeitete die Trennung damals in den beiden Songs "Style" und "Out of the Woods". Den Spruch konnte sich Harry Styles wohl nicht verkneifen.. :)