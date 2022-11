Man kann von Sänger James Blunt halten was man will – aber dieser Tweet ist echt lustig! "Falls ihr dachtet, dass 2016 ein schlechtes Jahr war – 2017 kommt ein neues Album von mir." Damit beweist der "You're beautiful"-Sänger, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt. :) Kurz zur Erinnerung: 2016 wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt und sehr viele Star-Legenden (z.B. Carrie Fisher, Prinzessin Leia aus Star Wars oder der "Last Christmas"-Sänger George Michael) starben in dem Jahr.