„Percy Jackson“-Serie: Fans können nicht glauben, was sie sehen!

"Percy Jackson" Serie: Vorfreude ist groß!

Die ersten zwei Bücher der „Percy Jackson“-Reihe wurden 2010 und 2013 bereits in Filme verarbeitet – damals mit Logan Leerman in der Hauptrolle. Diese Adaptionen enthielten aber nur sehr wenig kreativen Input von Autor Rick Riordan. Das wird sich in der Serie jetzt ändern, denn der Autor arbeitete enger mit den Serien-Verantwortlichen zusammen.

In der Serie übernimmt Walter Scobell (bekannt aus Netflix‘ "The Adam Project") die Hauptrolle des 12-jährigen Halbgottes Percy Jackson, Sohn des Poseidon, der von Zeus beschuldigt wird, seinen Blitz gestohlen zu haben. Die Fans sind nach dem ersten Trailer auf jeden Fall schon sehr begeistert.

"Percy Jackson"-Serie: Erster Trailer endlich da!

Der Trailer zeigt, wie Percy durch die Halbgott-Ausbildungsstätte geht und auf den Stufen der Poseidon-Hütte landet, während er in einem Voiceover andere Halbgötter warnt, umzukehren, solange sie es noch können. Sie sollen lieber versuchen, ein normales Leben zu führen – der gleiche Eröffnungsdialog, mit dem auch das Originalbuch beginnt. Die Begeisterung der Fans über diesen kurzen Clip ist unglaublich groß: "Warum ist das perfekt? Das ist alles, was ich mir jemals von einer Percy Jackson Verfilmung gewünscht habe. Ich liebe diese Bücher fast mein ganzes Leben lang und die ersten Zeilen des Buches, Worte, die seit dem ersten Mal immer im Kopf rumschwirren, wortwörtlich auf dem Bildschirm zu hören, ist so besonders", schreibt ein Fan. Die Verantwortlichen scheinen mit dieser Adaption also alles richtig gemacht zu haben. Wir freuen uns auf jeden Fall schon, das ganze Ergebnis endlich zu sehen!

