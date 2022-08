Matt Cornett über seine "High School Musical"-Zukunft: "Ich habe keinen Schimmer"

"What time is it? Summertime!" Und genau deshalb geht es für die Wildcats in der dritten Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" ab ins Sommer-Camp Shallow Lake. Dort werden sie zusammen mit anderen Camper*innen das Musical "Frozen" einstudieren und aufführen. Wir haben mit E.J.-Darsteller Matt Cornett vor dem Start von Staffel 3 über seinen besten Sommer aller Zeiten und seine (mögliche) Zukunft als E.J. gesprochen. 👀

Matt Cornett: "Es war wirklich der beste Sommer überhaupt"

"Bester Sommer aller Zeiten", sagt E.J. zu Gina am Anfang der dritten Staffel. Und zugegeben, so ein Sommer-Camp sieht schon nach ziemlich viel Spaß aus! Aber welcher Sommer war für Matt Cornett der beste aller Zeiten? "Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass die Dreharbeiten zu dieser Staffel ein unglaublich großartiger Sommer waren. Ich schätze, es war zwar eher Frühling oder Frühsommer, aber es war eine sehr, sehr lustige Zeit. Und es fühlte sich an, wie Sommer und ein Sommer-Camp, weil wir in einem echten Sommer-Camp in Kalifornien gedreht haben. Es spielt alles in Kalifornien und wir konnten wirklich so leben und mittendrin sein. Ich habe so viele tolle Erinnerungen an diese Serie und diese Staffel, es war wirklich der beste Sommer überhaupt!" Aber werden diese mega Erinnerungen auch seine letzten Momente in der Serie sein?

Matt Cornett: Wird er in Staffel 4 noch dabei sein?

Eine Frage, die sich vielleicht viele Fans der Serie und des Schauspielers stellen, denn sein Charakter E.J. war in der ersten Staffel bereits in seinem letzten Jahr an der High School. Demnach müsste es für ihn nach diesem Sommer aufs College gehen. Doch nachdem er nicht auf Duke University gehen wollte, wurde bisher noch nicht geklärt, wohin ihn die Reise als Nächstes führt. Wird Staffel 3 also vielleicht die letzte Staffel für Matt Cornett bei "High School Musical: Das Musical: Die Serie" sein, oder gibt es noch Hoffnung, dass wir ihn auch in Staffel 4 wiedersehen werden? "Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß, dass sie gerade die vierte Staffel schreiben, aber ich habe keine Ahnung, was ihre Pläne für die Staffel oder E.J. sind."

Dennoch gibt Matt die Hoffnung nicht so schnell auf: "Ich hoffe natürlich, dass ich wieder dabei und dass sie einen Weg finden, E.J. zu behalten. In der dritten Staffel passieren aber einige Dinge, die vielleicht dazu führen könnten, dass E.J. zurückkommt. Ich kann nichts weiter dazu sagen, weil ich nichts spoilern will, aber ihr werdet sehen, wovon ich spreche, wenn ihr die Staffel anschaut." Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Dinge für E.J. in Staffel 3 entwickeln und drücken Matt die Daumen, dass er in der vierten Staffel auch nochmal mitspielen darf.

