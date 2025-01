"Percy Jackson: Die Serie": Logan Lerman will zurückkehren!

In einem Interview mit Screenrant erzählt der damalige Percy-Darsteller Logan Lerman, was er von der verfilmten Neuauflage von "Percy Jackson" hält: "Ich habe ein wenig davon gesehen, aber ich habe es nicht ganz gesehen. Was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen." Die neuen Hauptdarsteller*innen hat er auch schon mehrmals getroffen: "Ich habe einige Zeit mit ein paar der Schauspieler*innen verbracht […] und wir haben uns angefreundet. Sie sind einfach so nette Kinder, und sie sind so leidenschaftlich bei der Sache. Es ist schön zu sehen, dass die Sache wieder in Schwung gekommen ist. […] Ich denke, die Fans haben es verdient, denn wir haben es nie zu Ende gebracht."

Ob er vielleicht Lust hat, wieder Teil der "Percy Jackson"-Welt zu werden? "Natürlich", antwortete er ohne zu zögern im Interview mit IMDb. "Ich meine, es hat kein Gespräch stattgefunden. Aber ich meine, ja, warum nicht", fügte er dann noch schnell hinzu. Allzu große Hoffnungen sollten wir uns aber nicht machen, denn Buchautor Rick Riordan hat bereits 2022 in seinem Blog, dass er immer offen darüber gesprochen hat, wie unzufrieden er mit den Film-Adaptionen war und er deswegen sicherstellen will, dass die Serie eine komplett neue Chance bekommt, ohne dass die Filme noch im Hinterkopf verankert sind. "Aus diesem Grund wird es kein Crossover-Casting zwischen den Filmen und der neuen Serie geben. Das muss und wird eine eigene Sache sein", schrieb er damals entschlossen. Die Chancen, Logan Lerman noch mal in einer anderen Rolle im „Percy Jackson“-Universum zu sehen, stehen also bei 0…