Payton Moormeier: Alter, Geburtstag und Sternzeichen

Der TikTok-Star feierte am 28. Juli seinen 17. Geburtstag! Geboren wurde Payton Moormeier in der Stadt Sankt Marys im US-Staat Georgia, wo er gemeinsam mit seiner Schwester aufgewachsen ist. Sein Sternzeichen ist Löwe, das für Stärke und Mut steht.

Seine Follower auf TikTok

Fast 13 Millionen Menschen verfolgen die Videos des 17-Jährigen. Berühmt wurde er vor allem durch seine witzigen Lippensynchronisierungen! Ein auffälliges Merkmal in seinem Feed ist außerdem: Die Tanz-Videos von Payton sind häufig in Schwarzweiß gehalten.Sollte es zu dem TikTok-Verbot in 44 Tagen kommen, wäre das sicherlich ein herber Schlag für den jungen Star. In den letzten Wochen meldeten immer wieder TikTok-Stars wie Noah Beck, die App verlassen zu wollen.

Er startet gerade als Sänger durch

Eine Karriere auf TikTok ist Payton noch nicht genug! Er möchte weiter aufsteigen und träumt davon, als Sänger erfolgreich zu werden! "Musik ist ein großer Teil meines Lebens! Seit meinem 9. Lebensjahr mache ich Musik", erzählte er in einem YouTube-Video. Erst im April 2020 hat er seine erste Single "Love Letter" releast. Drei Millionen Mal wurde das Video auf YouTube aufgerufen! Wir sind gespannt, welche weiteren Songs das Talent geplant hat!

Er kämpft mit Selbstzweifel

Obwohl Payton Moormeier schon sein Leben lang begeistert von Musik ist, hat er lange mit sich kämpfen müssen, bis er schließlich seinen ersten Song rausbrachte. Der Grund: Er fühlte sich unsicher, kämpfte mit starken Selbstzweifeln. Deshalb verheimlichte er sogar vor seinen Followern, wie gern er Gitarre spielt und Musik produzieren würde.Zum Glück konnte der 17-Jährige seine Selbstzweifel 2020 hinter sich lassen! :)

Paytons großes Vorbild ist Justin Bieber

Am liebsten würde der US-Star für einen Tag mit Justin Bieber tauschen, um vor Millionen Menschen auf der Bühne performen zu können. Der 17-Jährige bewundert Justin Bieber, seit er denken kann! Und wer weiß, vielleicht wird sein Traum eines Tages ja wahr ...

Wiedererkennungsmerkmal: Ohr-Schmuck

Wer die Bilder und Videos des TikTok-Stars genauer betrachtet, wird eine Besonderheit feststellen: Payton trägt zwei unterschiedliche Ohrringe. An einem Ohr trägt er einen baumelnden Halbmond-Ohrring, während auf der anderen Seite ein kleiner runder Stecker zu erkennen ist. Der Schmuck scheint für ihn eine Bedeutung zu haben, denn er ist fast nie ohne die Ohrringe zu sehen!

Seine Schwester ist ebenfalls auf TikTok

Die Begeisterung für die App scheint in der Familie zu liegen! Denn auch Paytons Schwester, Faith Moormeier, ist auf TikTok aktiv. Sie ist noch lange nicht so erfolgreich wie ihr Bruder, aber das kann ja noch werden! ;)

TikTok-Star: Falschmeldung im Netz

Im letzten Jahr wurde eine Falschmeldung über Payton Moormeier öffentlich, die behauptete, dass er bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist! Ganz schön krass! Seine Fans standen für kurze Zeit unter Schock, bis der 17-Jährige die Gerüchte auf seinem Insta-Account dementierte.Wenige Stunden, bevor die Fake-Meldung öffentlich wurde, hatte Payton Videos von seinem Trip in Los Angeles veröffentlicht. Offenbar hatte daraus jemand geschlossen, dass dem TikTok-Star etwas zugestoßen sei! Echt crazy ...

Er hat nur wenige Beiträge auf Instagram

Auffällig ist, dass der Amerikaner sich mit Posts auf Instagram zurückhält. Bisher veröffentlichte er gerade mal 31 Beiträge! Das ist ganz schön wenig, wenn man bedenkt, dass vier Millionen Abonnenten seinen Content verfolgen.

Payton Moormeier teilte seine Handynummer

Kaum zu glauben, aber im Mai 2020 hat der TikTok-Star seine Handynummer öffentlich gemacht! "Wenn du über meine Musik sprechen willst, dann schreib mir – 704-610-3665. ", kommentierte er unter eines seiner TikTok-Videos. Mit Sicherheit hat der 17-Jährige so einige Messages erhalten! ;)

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!