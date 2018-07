Pascal Kappés: Krasse Vorwürfe gegen Denise

Gestern hatten wir berichtet, dass Pascal Kappés sich gerade in Frankreich mit seiner neuen Freundin Lea die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, während seine schwangere Noch-Ehefrau Denise zu Hause sitzt und versucht, ihr bevorstehendes Leben als alleinerziehende Mama zu planen. Hier geht's zum Artikel! Doch jetzt stellte der ehemalige BTN-Darsteller Pascal exklusiv gegenüber BRAVO klar: In Wirklichkeit ist vieles nicht so, wie es in der Öffentlichkeit aussieht!

Pascal Kappés spricht Klartext

Pascal Kappés scheint genug davon zu haben, in der Trennungs-Geschichte zwischen ihm und seiner Frau Denise immer als der Böse dargestellt zu werden. Bevor jemand sich ein Urteil bildet, sollte man zuerst die Hintergründe wissen – das betonte Pascal jetzt exklusiv gegenüber BRAVO und verriet dabei so einige Details, die bisher niemand wusste … und die die Sichtweise einiger Hater vielleicht ein bisschen ändern könnten.

Pascal Kappés: Denise hat längst einen neuen Freund

Gerade muss sich der ehemalige „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés viel Kritik gefallen lassen, weil er so kurz nach der Trennung von Denise schon wieder eine neue Partnerin hat und sogar bereits mit ihr im Liebesurlaub ist. Doch jetzt verriet Pascal etwas, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten: „Denise läuft seit Wochen mit ihrem neuen Freund in der Öffentlichkeit herum.“ Und es kommt noch krasser: „Sie ist diejenige, die mich nicht mehr zu Hause reinlässt, weil sie die Schlösser ausgetauscht hat – ohne meines Wissens!“

"Denise stellt alles anders dar!"

Klingt ganz so, als hätte Pascal zumindest versucht, nach dem Beziehungs-Drama irgendwie auf Denise zuzugehen. Doch die scheint völlig abzublocken und ihn einfach aus ihrem und dem Leben ihres ungeborenen Sohnes auszuschließen. „Sie ist diejenige, die einfach den Namen ändert etc. Sie stellt alles anders dar!“, erzählte Pascal außerdem und meinte damit wohl den Namen des Babys, den Denise nun im Alleingang ausgesucht hat, ohne den werdenden Papa nochmal zu fragen, was er eigentlich davon hält. Das alles scheint Pascal durchaus mehr zu belasten, als es in den Medien oft rüberkommt. Doch eigentlich ist es kein Wunder, immerhin ist es genauso sein Kind wie Denises…

