Denise leidet vs. Pascal im Liebesurlaub

Während Denise zu Hause in Berlin mit allen Kräften versucht, ein schönes Kinderzimmer für ihr ungeborenes Söhnchen zu gestalten, vertreibt sich ihr Noch-Ehemann Pascal Kappés die Zeit im Liebesurlaub mit seiner neuen Freundin…

Denise Kappés muss alle Probleme allein meistern

Gegensätzlicher könnte es kaum ablaufen: Nach der unschönen Trennung von Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Denise und dem ehemaligen „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés hat sich das Leben der beiden ziemlich geändert. Denise ist im siebten Monat schwanger und muss nun auf sich allein gestellt versuchen, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Zwar hat die Berlinerin die Unterstützung von Freunden und ihrer Family, doch es gibt immer wieder Momente, in denen einfach der Papa ihres Babys an ihrer Seite fehlt. Sei es bei regelmäßigen Untersuchungen, denen sie und ihr ungeborener Sohn sich unterziehen müssen... oder anderen Problemen im Alltag: Gerade erst Anfang der Woche kamen die Möbel für das Kinderzimmer an. Da wäre die Hilfe von Pascal im Normalfall mehr als willkommen gewesen… Schließlich kostet so etwas nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kraft.

Pascal Kappés turtelt mit neuer Freundin in Frankreich

Pascal Kappés hingegen scheint unterdessen ein völlig sorgenloses Leben zu führen und jeden Tag in vollen Zügen zu genießen. Immer an seiner Seite ist dabei seit neustem die 20-jährige Lea Marie, die offensichtlich Pascals neue Flamme ist. Gestern sind die beiden sogar zusammen in den Urlaub nach Frankreich gefahren. Dort lebt das Pärchen in einem Schloss-artigen Haus und lässt es sich den ganzen Tag am Pool so richtig gut gehen.

Instagram/_marrylou_

Kurz nach der blitzartigen Trennung von seiner Ehefrau Denise scheint Pascal schon wieder so richtig verliebt zu sein. Das neuste Instagram-Pic von seiner Lea kommentierte der Ex-BTN-Darsteller mit zwei Herzaugen-Smileys.

Shitstorm gegen Pascals neues Liebesglück

Während einige Instagram-Nutzer sich mit dem frisch verliebten Paar freuen und ihnen den Urlaub gönnen, gibt es aber auch viele, die über Pascals Urlaubs-Posts ganz schön verärgert sind. „Pascal Kappés du bist widerlich“ schreibt jemand und „Unmöglich. Pascal wird Vater und müsste seine Frau unterstützen!“, kommentiert jemand anders, während eine dritte Insta-Userin schreibt: „Es erschreckt mich, dass man so austauschbar ist. Wo sind denn die Werte hin? Selbst wenn er mit seiner Ex nix mehr zu tun haben will. Baut er das Zimmer auf? Geht er mit ihr zum Arzt? Unmöglich.“ Von alldem scheint Pascal sich jedoch nicht beeindrucken zu lassen. Er genießt sein Leben mit Lea und lässt sich dabei von niemandem reinreden.

