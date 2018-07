Denise Kappés lästert über Pascals Neue

Kurz nachdem die schwangere Denise und ihr Mann Pascal Kappés sich im Streit voneinander getrennt haben, scheint der ehemalige BTN-Star bereits eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Doch wie geht es Denise damit?

Wie sehr belastet Denise die neue Situation?

Bei Denise und Pascal Kappés passierte wirklich alles im Schnelldurchlauf: Kennenlernen, zusammenziehen, heiraten, Schwangerschaft, Trennung… Das alles geschah innerhalb eines guten Jahres. Während Denise sich inzwischen allein auf die Geburt ihres Sohnes im Oktober vorbereitet, verbringt Pascal aktuell sehr viel Zeit mit einer hübschen Unbekannten. Viele Instagram-User vermuten inzwischen, dass die 20-Jährige die neue Freundin des früheren „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellers ist.

Instagram/pascal.kappes

Doch wer jetzt denkt, dass Denise das völlig aus der Bahn wirft, liegt falsch. Denn laut eigener Aussage interessiert die Bald-Mama das überhaupt nicht, dass ihr Noch-Ehemann sie offenbar bereits ersetzt hat. Ob das die Wahrheit ist, oder ob sie einfach nur nicht über ihre echten Gefühle sprechen will, weiß nur Denise selbst. Jedenfalls versucht sie zumindest alles, um in dieser schweren Zeit stark zu sein und sich voll und ganz auf ihr Baby konzentrieren.

Denise: "Hochzeit mit Pascal war mein größter Fehler"

Auf die Frage eines Fans, wie sie es findet, dass Pascal Kappés ständig Insta-Stories mit seiner neuen Bekanntschaft postet, antwortete Denise: „Niedlich ;) Ist doch schön, wenn er wieder glücklich ist.“ Dass das auf keinen Fall ernst gemeint sein kann, liegt wohl auf der Hand. Man hört die Ironie geradezu raus aus Denises Statement. Offenbar nimmt die frühere „Bachelor“-Teilnehmerin ihre potenzielle Nachfolgerin nicht ganz so ernst. Genauso wenig wie sie im Nachhinein die Heirat mit Pascal ernst nimmt… Denn laut Denise kann man drei Monate nicht mal als richtige Ehe bezeichnen. Kein Wunder also, dass sie eine ganz klare Antwort auf die Frage „Was war dein größter Fehler?“ hat: „So früh zu heiraten!“ Doch ist für Denise wirklich alles abgeschlossen? Es scheint ganz so: Sie will die Scheidung von Pascal und auch bei der Geburt soll der werdende Papa nicht dabei sein...

Hol dir jetzt die neue BRAVO an deinem Kiosk :)