Denise Kappès: Schock-Beichte nach Trennung

Denise Kappès scheint bei Männern derzeit einfach kein Glück zu haben, dabei schien alles so perfekt mit Pascal. Nun schockt die 28-Jährige ihre Fans mit dieser krassen Aussage.

Denise Kappès: Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden

Erst im September vergangenen Jahres wurde die Beziehung zu BTN-Star Pascal Kappès bekannt. Im Februar gaben sie sich das Ja-Wort. Doch nicht nur das: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappès erwartet auch noch ein Kind von dem 28-Jährigen. Das Glück der beiden hielt allerdings nicht lange. Ende Mai gab es dann die erste heftige Ehekrise - nach nur wenigen Wochen. Was genau vorgefallen ist, ist bis heute unklar. Nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen hatte, dass die beiden sich doch wieder zusammenraufen könnten, steht nun fest: Die Beziehung ist vorbei. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin will sich sogar scheiden lassen.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) am Jul 3, 2018 um 12:13 PDT

Denise Kappès: Krasse Aussage

Schon im vergangenen Jahr ging die Beziehung zum ehemaligen Bachelorette-Sieger Patrick Cuninka in die Brüche. Dabei wollten sie eigentlich heiraten. Wenig später lernte sie ihren Noch-Ehemann kennen. Dennoch glaubt sie weiterhin an Mr. Right. In ihrer Instagram-Story fragte sie ein Follower, ob sie sie trotz dieser ganzen Umstände dennoch dazu bereit wäre, sich noch mal zu verlieben. Ihre knappe Antwort: "Klar, nach einer Enttäuschung kann es nur besser werden!" Der Frage nach dem Trennungsgrund wollte die 28-Jährige zwar nach wie vor nicht nachgehen, verriet aber: "Es ist viel vorgefallen. Wirklich viel! Es gab mehr als nur Gründe dafür, dass diese Entscheidung nach so kurzer Zeit so gefallen ist". War bei den beiden etwa Untreue im Spiel? Die Frage danach, ob sie die Hochzeit mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star bereue, beantworte sie immerhin klipp und klar mit den Worten: "Ganz ehrlich? Ja!"

Ein Beitrag geteilt von D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) am Jul 2, 2018 um 1:02 PDT

Checkt auch die neue BRAVO und findet viele weitere Geschichten zu euren Lieblings-Stars :)