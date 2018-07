Denise & Pascal Kappés: Scheidung!

Es sollte nicht sein: Nach wenigen Monaten Beziehung gaben sich Denise Kappés und ihr Pascal das Ja-Wort. Daraufhin folgte die Baby-News und eine von vielen Tränen begleitete Trennung.

Denise & Pascal Kappés: Kein Liebes-Comeback in Sicht

Erst im Februar heiratete die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappés ihren Pascal. Die Liebe der beiden wurde mit einer Schwangerschaft gekrönt! Doch noch vor der Geburt des kleinen Mannes trennten sich die werdenden Eltern. Der Grund ist bis heute unklar, beide schweigen eisern zu diesem Thema. Doch eins steht definitiv fest: Ein Liebes-Comeback wird es nicht geben.

Denise & Pascal Kappés: Babyupdate

Während Pascal in seiner alten Heimat munter mit seinen Freunden eine schöne Zeit hat, meistert Denise den Alttag als werdende Mama alleine. Sie ist auch diejenige, die immer wieder ihren Fans kleine Häppchen an Infos gibt zum Kind und zur Beziehung. So hatten treue Anhänger die Chance, danke einer neuen Fragefunktion bei Instagram, die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin auszuquetschen.

Denise & Pascal Kappés: Sie will die Scheidung

Eine Follower packte diese Gelegenheit beim Schopf und fragte: "Gehst du wieder zurück zu deinem Mann?" Die Antwort fiel kurz und knapp aus: "Nein!" Doch damit nicht genug. Ein weiterer Fan fragte: "Werdet ihr euch scheiden lassen?" - Denise: "Ja!" Doch schlecht damit scheint es der 27-Jährigen nicht zu gehen. Im Gegenteil: Sie ist "sehr glücklich zur Zeit mit allem!"

Denise Kappés: Freude übers Baby

Mit der Scheidung scheint für Denise jedoch keine Welt mehr zusammenzubrechen. Die Freude über den Nachwuchs überwiegt wohl einfach. "Wie sehr freust du dich aufs Baby in Prozenten?", will ein Anhänger der Brünette wissen. Denise antwortete nicht nur mit einer Zahl im Milliardenbereich. Sie verzierte den Post auch mit einem Haufen animierter Herzen.

