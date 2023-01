Paola Maria und Sascha: Das denkt sie wirklich über ihren Ex!

Paola Maria und Sascha: Wie stehen sie zueinander?

Neun Jahre Beziehung sind wirklich eine mega. Als das ehemalige Traumpaar im Februar 2022 ihre Trennung bekannt gegeben hat, war das für viele ein großer Schock! Paola Maria und Sascha haben nicht nur zweimal das Ja-Wort gegeben, sondern aus ihrer Beziehung gehen auch zwei Kinder hervor. Doch wie ist es nun fast ein Jahr nach der Trennung?

Kurz nach der Trennung mit Sascha war Paola Marie schon wieder vergeben. Sascha hat sich seither ziemlich zurückgezogen. Wird viel mit LunaDarko, Ardy und anderen Content Creator*innen gesehen – aber wie ist der Kontakt zu seiner Ex-Frau und vor allem was ist mit den Kindern?

In ihrer aktuellen Insta-Story geht Paola Maria nun auf ein paar Fan-Fragen ein und beantwortet diese. Zum einen erzählte sie, dass Sascha seine Kinder das letzte Mal in der ersten Novemberwoche besucht hat. Ein*e anderer Follower*in wollte wissen, ob Paola noch ab und zu an ihn denken muss. Daraufhin antwortete sie: "Nicht wirklich. Nur wenn es um die Kinder geht. Ich habe ihm gegenüber keine Gefühle mehr. Keine positiven und keine negativen." Einige finden, dass solche Beziehungs-Infos nichts im Netz verloren haben, andere finden es wiederum toll, dass auch so unschöne Themen, offen und ehrlich angesprochen werden. Was denkst du darüber?

