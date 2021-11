Nina Dobrev: Intime Beichte über Dating-Horror

"The Vampire Diaires" war die Mystery-Drama-Serie, die Schauspielerin Nina Dobrev zum großen Durchbruch verhalf.

Nina Dobrev spricht Klartext!

Nina war schon mit dem ein oder anderen Hottie aus Hollywood zusammen. Die bekannteste Trennung, die Nina Dobrev jedoch hinter sich hat, ist die von Ian Somerhalder. Auch nach Ian war Nina Dobrev mit einigen Männern zusammen, fand jedoch nicht ihre große Liebe. Seit 2020 hat sich das jedoch geändert. Die ehemalige "The Vampire Diaries"-Schauspielerin ist total happy mit ihrem Boyfriend Shawn White. Doch wie jede*r andere hat auch Nina im großen Dating-Dschungel die ein oder andere Horror-Dating-Erfahrung gemacht. Eine Horror-Dating-Geschichte teilte sie nun mit ihren Fans in einem Interview. ⤵️

Berühmte Paare: Stars, die sich am Set kennengelernt haben

Das war ihre schlimmste Dating-Erfahrung

In einem Interview für die Promo ihres neuen Netflix-Films "Love Hard" sprach Nina Dobrev etwas aus dem Nähkästchen. Bei der Frage, ob sie schon einmal eine persönliche Dating-Katastrophe hatte, musste die 32-Jährige zwar kurz überlegen, aber dann fiel ihr eine Geschichte ein. „Ich hatte jemanden, der von einem anderen Kontinent flog, um mich zu besuchen, weil wir etwas hatten, was ich eine Urlaubsromanze nenne. Dann ging ich nach Hause und diese Person kam mich besuchen, und als er ankam, wurde mir klar, dass es nur eine Urlaubsromanze hätte sein sollen und dass ich kein Interesse mehr hatte. Er buchte jedoch ein zweiwöchiges Flugticket, also haben wir uns noch öfters gesehen, aber ich hatte kein Interesse mehr an einer Beziehung. Wir haben viel gequatscht und rumgehangen, aber ich wusste das es nicht mehr wird“, so Nina Dobrev. Oh wow. Was für eine Geschichte! Die Liebeskomödie "Love Hard" läuft seit wenigen Tagen auf Netflix und ist jetzt schon mega erfolgreich. Der Film dreht sich um die Themen Liebe, Dating, Dating-Apps und das große Thema Catfishing.

* Affiliate-Link

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->