"New Girl": Knistern hinter den Kulissen

Stars hatten Spaß hinter den Kulissen

„New Girl“ unterhielt über Jahre mit sehr skurrilen und witzigen Figuren. Bereits nach Staffel 2 hatte sich etabliert, dass Jess (Zooey Deschanel) die Serie nicht allein zu tragen brauchte – ihre Mitbewohner Nick Miller (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield), Winston Bishop (Lamorne Morris) und ihre beste Freundin Cece (Hannah Simone) konnten mindestens genauso unterhaltsam sein!

AUCH INTERESSANT:

Richtig witzig war es offenbar hinter den Kulissen – für die Autor*innen der Serie war es wohl bei zwei Schauspieler*innen ein bisschen ZU witzig … 😆 In ihrem Podcast „Welcome to Our Show“ mit Morris und Simone verriet Deschanel nun, was hinter den Kulissen zwischen ihr und Kollege Johnson so abging …

Es gab „zu viel“ Chemie

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

In der Serie spielen Deschanel und Johnson DAS Liebespaar der Serie: Jess und Nick schauen wir über all die Staffeln dabei zu, wie sie immer wieder merken, dass sie die andere Person lieben, aber auch merken, dass sie noch einige Hürden zu überwinden haben, bevor aus ihnen ein funktionierendes Paar werden kann. Im Podcast verrät Deschanel nun, dass die Autor*innen etwas überrumpelt von der krassen Chemie zwischen den beiden Stars waren! „Ich erinnere mich, dass sie meinten, wir hätten ‚zu viel‘ Chemie. Sie sagten: ‚Leute, ihr habt so eine tolle Chemie. Aber das ist eine Serie. Wir müssen das in die Länge ziehen und wir wollen euch nicht in dieselben Storylines packen.‘“ 😄 Deschanel war davon ein wenig irritiert und meinte noch: „Ist das nicht eine gute Sache? Ich glaube, wir alle hatten von Tag 1 an eine gute Chemie, auf unterschiedliche Weise.“

Fans von „New Girl“ wurden teils ungeduldige Zeug*innen der „In-die-Länge-zieh“-Taktik der Autor*innen: Ganze sieben (!) Staffeln dauerte es, bis wir Jess und Nick endlich zusammen sehen konnten! Der erste Kuss kam erst in der Mitte von Staffel 2! Wow. Zum Glück gab es für die beiden aber ein Happy End in der Serie. 💖

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->