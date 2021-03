"New Girl": Sind Cece und Nick die gleiche Person? 🤔

Zu Beginn von "New Girl" stellen Nick (Jake Johnson) und Cece (Hannah Simone) gleich fest, dass sie kein Interesse an einer festen Beziehung zu irgendjemandem haben. Sie wollen keine Verpflichtungen und keine Liebesbeziehung eingehen. Dann wird aber relativ schnell klar, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Cece datet wiederholt Schmidt, was zeigt, dass sie sehr wohl Interesse hat. Und Nick kommt lange nicht von seiner Ex-Freundin Caroline weg, was auch impliziert, dass Nick eine dauerhafte und vertraute Bindung mit jemanden haben möchte. Diesen Punkt haben Nick und Cece auf jeden Fall schon einmal gemeinsam! 😊