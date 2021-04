„New Girl”-Star Hannah Simone: Das hat sie von Cece gelernt

Hannah Simone: „Cece durfte Fehler machen“

Wie viele Schauspieler*innen hat auch Hannah Simone einige ihrer Charakterzüge in ihre "New Girl"-Rolle Cece eingebracht, denn in manchen Dingen sind sie und Cece sich ziemlich ähnlich. Doch andersherum konnte sie auch etwas von Cece lernen. Im exklusiven BRAVO-Interview hat sie verraten, was das war: „Es war erfrischend diesen Charakter zu spielen, denn sie durfte Fehler machen. Sie durfte unsicher darüber sein, was sie in ihrem Leben machen will.“ Hannah Simone schätzt es sehr, dass ihrer Rolle Cece nicht der Perfektionismus aufgedrängt wurde. Sie hat versucht, sich das selbst auch zu Herzen zu nehmen: man darf auch mal scheitern. „Cece hat sich selbst immer vergeben,“ erzählt sie. Auch Ceces Freundschaft zu Jess hat sie beeinflusst. Sie hat dadurch gelernt, wie eine wahre Mädelsfreundschaft aussehen kann. „Ich glaube das, wofür ich am dankbarsten in der Show war, ist, dass Freundschaft nie zu kurz kam.“ Wie schön! Die Schauspieler*innen der Serie sind auch im echten Leben befreundet. So entstanden auch mega witzige „New Girl“ Szenen ganz spontan.

Hannah Simone: Wer ist ihr Lieblingscharakter?

Lustiger Weise kann Hannah Simone sich nicht festlegen, ob Cece ihr Lieblingscharakter in „New Girl“ ist. Auch wenn sie so viel mit ihr gemeinsam hat und viel von ihr lernen konnte, findet sie auch die anderen Rollen toll. „Ich weiß nicht, ob ich einen Lieblingscharakter habe, weil alle so verrückt und ehrlich und verletzlich sind“, erzählt sie. Während der sieben Staffeln hat sie gesehen, wie sich die Charaktere und die Beziehungen zwischen ihnen entwickelt haben. „Ich kann mich nicht für eine*n entscheiden.“ Uns fällt es auch schwer, denn Jess, Cece, Nick, Schmidt und Winston sind uns alle auf ihre Weise ans Herz gewachsen!

Wenn du „New Girl“ schauen möchtest: Ab dem 14.05. gibt es auf Disney+ alle sieben Staffeln! 🙏🏼

