"New Girl": Steht bald die Reunion an?

„New Girl“ gehört – unserer Meinung nach absolut zurecht – zu den beliebtesten Comedy-Shows aller Zeiten! Die Serie rund um „New Girl“ Jess (Zooey Deschanel) und ihre verrückten Mitbewohner, Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) und Winston (Lamorne Morris) und ihrer besten Freundin Cece (Hannah Simone) brachte frischen Wind in die Sitcoms der letzten Jahre. Besonders gelobt wurden die unfassbar witzigen Darstellungen der Schauspieler*innen. Beim exklusiven BRAVO-Interview mit Simone haben wir schon erfahren, dass es mindestens genauso witzig Backstage in der Serie abging. Nachdem „Friends“ und sogar „Der Prinz von Bel-Air“ schon eine Reunion gehabt haben, bzw. bald eine ansteht, fragen wir uns: Wann ist es bei „New Girl“ so weit? Autorin Elizabeth Meriwether hat sich zu dem Thema geäußert!

"New Girl": Sind Cece und Nick die gleiche Person? 🤔

„Wenn das Universum sagt, dass es Zeit ist“

Zum Zehnjährigen von New Girl (ist es wirklich schon so lange her, dass die Serie startete?! 😱) sprach Variety mit den Darsteller*innen und der Autorin Meriwether. Natürlich kam auch die Frage auf, wann wir eine Reunion der Show erwarten können. Meriwether antwortete sofort: „Es ist noch nicht genug Zeit vergangen, oder?“, woraufhin Deschanel witzelte, man könne ja ein Special auf Hawaii machen (wir würden es sehen!). Meriwether ergänzte: „Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Wenn es sich richtig anfühlt, wenn das Universum sagt, dass es an der Zeit ist, dann werde ich mit meinem kleinen Computer da sein und Dinge schreiben.“ Nicht ganz die Antwort, die wir uns erhofft hatten, aber eigentlich eine nachvollziehbare.

„New Girl“ ist noch nicht sooo lange vorbei

Gerade im Vergleich zu Shows, wie „Friends“ und „Der Prinz von Bel-Air“, ist wirklich nicht viel Zeit ins Land gegangen, seit wir die letzte Folge von „New Girl“ schauen konnten. Gerade die Begeisterung für die Reunions der beiden erwähnten Shows zeigte doch, dass ein bisschen Zeit gar nicht mal so verkehrt ist. Wir können es auf jeden Fall nicht erwarten und werden uns in der Zwischenzeit einfach noch einmal Staffel 1 bis 7 bei Disney Plus anschauen! 😍