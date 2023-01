Netflix: "Wednesday" Staffel 2 in Gefahr!

Einem Bericht von Deadline zufolge hat die Produktionsfirma der Serie, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), gerade erst einen großen Deal mit einem anderen Streaming-Dienst abgeschlossen: Amazons Prime Video. Die Rechte an der von Tim Burton geleiteten Serie, könnten nun also an Amazon übergehen. Ist das also der Grund dafür, dass es bisher noch keine Verlängerung von „Wednesday“ geben wird? Wird Staffel 2 eventuell sogar auf Prime Video laufen? Ganz sicher ist das noch nicht. Denn anscheinend will Amazon nicht alle MGM-Inhalte exklusiv für Prime Video machen – es ist also noch möglich, dass Netflix versucht einen Deal zu schließen, um die beliebte Serie bei sich auf der Plattform zu behalten. Das wird eventuell noch eine Weile dauern…