Netflix "Squid Game The Challenge": Darum ist niemand sauer auf 278 🤯

Fakt ist: In der Show geht es ums gewinnen. Das kann nur eine*r. Und wer strategisch vorgeht, eliminiert die Leute, die besonders gut abschneiden. In „Squid Game: The Challenge“ sind das nicht unbedingt Menschen, die besonders stark sind. Die wenigsten Spiele sind auf Stärke ausgerichtet. Viele Games sind psycho und es geht darum Leute raus zu kicken, die einen Vorteil haben.

Trey gehörte definitiv zu den Favoriten. Er ist schlau, hatte keine „Feinde“ und traf vernünftige Entscheidungen. Kurz: Trey war für alle anderen eine große Konkurrenz.

Dass Ashley ihn so ins Leere laufen lässt (Wort wörtlich) war den anderen vielleicht ganz recht. Immerhin: Damit war ein großer Konkurrent raus.

Und, was Netflix-Fans immer wieder bei „Squid Game: The Challenge“ erleben: Fliegt jemand raus, wirken alle erst geschockt. Aber danach ist das meist kein großes Thema mehr. Ganz nach dem Motto: Aus den Augen aus dem Sinn.

Die Leute orientieren sich am hier und jetzt. Nominiert einer jemand anderen (wie Mai beim Würfeln mit 287) ist das in dem Moment „krass“. Bleiben die beiden aber dann im Spiel, bleibt dieser "Verrat" eben auch weiterhin ein Thema.

Wäre eine der beiden rausgeflogen, wäre die Action um Mai und Ashley wahrscheinlich nicht weiter hoch gekocht. Aber: Die beiden Frauen mussten weiter miteinander spielen… Und das machte das Thema höchstwahrscheinlich so nervenaufreibend.

So oder so – als Zuschauer*in sollte man sich immer bewusst machen: Die Netflix Show ist ein Spiel und den Spieler*innen wird es ermöglicht so zu spielen, wie sie wollen. Manchmal ist das eben sehr unfair! Das weiß aber auch jede*r der mitspielt. Sie wissen um die Gefahr, ausgespielt zu werden... 🤪 So ist das Spiel...

Wer "Squid Game: The Challenge" gewinnt, können Fans dann übrigens in der letzten Folge, die ab 6. Dezember verfügbar ist, sehen.

Fun-Fakt: Ashley wird es trotz des fiesen Tricks auf der Glasbrücke NICHT sein!