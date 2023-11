"Squid Game: The Challenge": SO werden alle Zuschauer*innen verarscht! 😱

Einfrieren scheint das richtige Wort zu sein, denn mehrere Teilnehmer*innen berichten auf TikTok, dass es während des Drehs extrem kalt war, von bis zu -2° Celsius war die Rede. Gekleidet sind die Gamer nur in ihren dünnen Trainingsanzügen. Deshalb haben so viele in der Show (auch während sie rennen), ihre Hände in den Jackentaschen 🥶. Was Netflix-Zuschauer*innen auch nicht wissen: In den Jackentaschen hatten die Leute zumindest kleine Wärmekissen...

"Aber gut", mag man sich da denken, "Das Spiel dauert fünf Minuten. Warum halten die Leute das nicht aus?" Ganz einfach: Weil "Rotes Licht, grünes Licht" eben nicht fünf Minuten dauerte. Sondern STUNDEN!!!

Auf TikTok bestätigen viele "Squid Game" Spieler*innen, dass es um die acht Stunden gedauert habe, das Spiel zu drehen! Bei jedem 'roten Licht' mussten die Leute teils bis zu 40 Minuten in derselben Position ausharren! Warum die Pausen so lang waren, ist nicht ganz klar. Eventuell um die Spieler*innen tatsächlich mega lang zu testen – und natürlich um coole Szenen drehen zu können.

Beispiel: Die Frau, die in der ersten Folge in der Hocke "einfriert" hat die Pose nicht nur ein paar Sekunden ausgehalten. Sondern über 30 Minuten – bevor sie aufgeben musste...

Diese langen Pausen, die das Publikum nicht zu sehen bekommt, sind auch der Grund, weshalb sich so viele in "The Challenge" bei "Red Light, green Light" auf den Boden schmeißen, wenn sie stoppen müssen – um 40 Minuten wenigstens liegen zu können… 🤣