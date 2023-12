"The Kissing Booth"-Star Joey King wehrt sich gegen Aussagen von Jacob Elordi!

Eins ist schon mal klar: Jacob Elordi scheint der einzige des "The Kissing Booth"-Casts zu sein, der (zumindest öffentlich) seine Zeit am Set der Filme zu bereuen. Zu Jacobs Gedanken sagt Joey King im Interview mit Variety: "Ich finde es bedauerlich, dass jemand so denkt. Ich hatte eine großartige Zeit beim Drehen dieser Filme, egal was die Leute sagen." Zuvor schon hatte Joey immer die Filme verteidigt, wie zum Beispiel in einem Interview mit The Independent im Jahr 2022: "Ich könnte nicht stolzer auf diese Filme sein. Ich habe sie so sehr geliebt und die Rolle dieser Figur hat mich glücklich gemacht. Ich werde diese Filme nie bereuen, und ich liebe sie so sehr, egal was irgendjemand sagt." Damit ist sie auch nicht allein. Taylor Zakhar Perez, der in den Filmen Marcus spielt, hat auch auf die harten Worte von Jacob reagiert: "Ich fand es schade, denn soweit ich weiß, hatten alle anderen eine so wunderbare Erfahrung. Es ist eine Schande, dass das seine Erfahrung am Set war. Besonders als diese Filme herauskamen, war es eine Zeit, in der wir so etwas wirklich brauchten. Ich weiß durch unsere Interaktionen mit den Fans und dadurch, dass ich überall, wo ich hingehe, angehalten werden, und mir erzählt wird, was 'The Kissing Booth' den Leuten bedeutet und was die Filme ihnen in einer so dunklen Zeit gebracht haben."