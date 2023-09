Netflix „One Piece“ Staffel 2: Ausblick, Start, Handlung

Angenommen, dass „One Piece“ eine zweite Staffel bekommt – wovon auszugehen ist – ist leider dennoch nicht klar, wann diese auf Netflix erscheinen wird.

Immerhin: Zum jetzigen Stand wird Hollywood noch voll vom Streik der Autor*innen und Schauspieler*innen getroffen.

Das wird (sollten die Verhandlungen zwischen den großen Studios wie Netflix und deren „Angestellten“ weiterhin scheitern) die Produktion trotz Fortsetzung verzögern. Auch "Wednesday" oder "Stranger Things" werden momentan nicht weiter produziert!

Die erste Staffel "One Piece" wurde etwa sechs Monate in Kapstadt/Südafrika gedreht. Wie lange die Autor*innen zuvor an den Drehbüchern gearbeitet haben, ist schwer zu sagen, da die Produktion immer wieder durch die Corona-Pandemie unterbrochen werden musste.

Man kann aber etwa davon ausgehen, dass eine zweite Staffel, wohl zwischen 10 und 12 Monate Produktionszeit brauchen würde.

Plus: Durch den Streik und den vielen Projekten, die jetzt darauf warten, endlich weiter bearbeitet werden zu können, entsteht aktuell so etwas wie ein Produktions-Stau. Heißt: Alles muss nach und nach abgearbeitet werden und "One Piece" muss sich wohl hinten anstellen müssen... 🥺

Unsere Prognose:

Frühestens können Fans Ende 2024, wohl aber eher 2025 auf eine zweite „One Piece“ Staffel hoffen.