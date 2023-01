Netflix "Kaleidoskop": Peinlicher One Direction Fehler entdeckt!

Nach dem Austritt von Zayn Malik im März 2015, beschlossen die restlichen vier Jungs von One Direction noch am Ende des Jahres erstmal eine Pause auf unbestimmte Zeit einzulegen. Diese dauert bis heute noch an und alle sind haben eine erfolgreiche Solo-Karriere gestartet. Einen gemeinsamen Auftritt gab es seit Pausenbeginn nicht mehr. In der "Kaleidoskop"-Folge "Grün" habe Fans ein Paar One Direction Tickets entdeckt, als eine der Kriminellen versucht einen Polizisten mit diesen zu bestechen. Das Problem: Das auf den Tickets angegebene Datum ist der 06. März 2016 – ein Zeitpunkt, zu dem die Band schon in ihrer Pause war und keine gemeinsamen Konzerte mehr gab…