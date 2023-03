Netflix-Hit "Wednesday": Dreh verzögert sich

"Wednesday": Wie geht es wohl weiter?

Wir alle warten schon gespannt auf die Fortsetzung der Netflix-Serie "Wednesday". Wie Wednesday Addams (Jenna Ortega) Zukunft in der Show sein wird, ist noch ungewiss ... Wird sie sich in Staffel 2 nur auf sich konzentrieren und als Detektiv durchstarten? Kommt sie Xavier (Percy Hynes White) nun näher? Und was wird aus Tyler? Nach wie vor haben wir alle viele Fragen. Doch bis diese geklärt werden können, wird es noch eine ganze Zeit lang dauern.

"Wednesday" Staffel 2: Start

Eine zweite Staffel "Wednesday" wurde zwar bereits bestätigt, aber es ist noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten starten werden. Bis alles produziert und abschlossen ist, wird es mit Sicherheit noch bis Ende nächsten Jahres dauern. 🙈 In einem Interview erzählte Schauspielerin Jenna Ortega nun, wieso sich eigentlich der Dreh in der ersten Staffel verzögert hatte.

"Bereits am ersten Tag gab es eine Verzögerung. Über zwei Stunden lief mir Tim Burton hinterher, weil meine Haare nicht perfekt saßen. Er meinte so etwas wie: ‚Nein, ihre Zöpfe sind uneben. Dieser ist niedriger, dieser höher.' Und er mochte die Art und Weise nicht, wie mein Pony damals aussah. Er sagte nur: 'Hey, macht es euch was aus, wenn ich das mache? Er hatte mich und den Friseur sehr höflich gefragt und dann meinen Pony einfach selbst geschnitten", so Jenna Ortega.

Autor, Produzent und Filmregisseur Tim Burton ist nicht nur für seine herausragenden Filmproduktionen bekannt, sondern auch dafür, immer alles perfekt umsetzen zu wollen. Durch seine jahrelange Expertise vertraut ihm Hollywood da aber komplett.

