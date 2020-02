Dwyane Wade: So stolz ist er auf sein Kind

Wegen eines Familienfotos, das Dwyane Wades Frau Gabriella Union an Thanksgiving auf ihrem Instagram-Account postete, wurden die Familie des ehemaligen NBA-Stars mit vielen Anfeindungen konfrontiert. In der Show von Talkmasterin Ellen DeGeneres reagierte er jetzt mit einem starken Statement gegen Transgenderfeindlichkeit und sprach darüber, wie er uns seine Frau Gabriella ihrer neugewonnen Tochter den Rücken stärken. „Ich und meine Frau Gabrielle Union sind stolze Eltern eines Kindes in der LGBTQ + Community“, sagte Wade. 🏳️‍🌈

Dwyane Wade: Sein Sohn fühlt sich als Mädchen

Für Dwyane Wade steht seine Familie an erster Stelle. Sein Sohn Zion hat sich dazu entschieden, lieber als Mädchen leben zu wollen. Für den Ex-Basketball-Star war das von Anfang an nie ein Problem gewesen: „Eines Tages kam sie nach Hause und sagte uns, dass sie nun bereit ist ihre Wahrheit zu leben. Sie stellte klar, dass sie von nun an mit „sie“ betitelt und Zaya gennant werden möchte.“ Auch YouTube-Star Nikki Tutorials outete sich erst kürzlich als Transgender.

Dwyane Wade: Er nimmt seine Verantortung ernst

Wade geht mit der Verwandlung seines Sohnes in ein Mädchen ganz offen um: „Wenn unser Kind mit einer Frage nach Hause kommt oder Zweifel hat, ist es unser Job als Eltern zuzuhören und ihm den besten Rat zu geben, den wir haben. Meine Frau und ich nehmen unseren Job als Eltern sehr ernst und das wird sich auch durch die sexuelle Orientierung unserer Kinder nicht ändern.“ Gemeinsam mit seiner Frau versucht der Dwyane Wade nun so viel wie möglich herauszufinden, um ihrer Tochter die Möglichkeit zu geben, sich frei entfalten zu können. Gabrielle Union veröffentlichte erst kürzlich ein Video auf ihrer Instagram-Seite mit den Worten: „Lernen Sie Zaya kennen. Sie ist mitfühlend, liebevoll, schlau und wir sind so stolz auf sie. Es ist in Ordnung, Ihren Kindern genauso zuzuhören, sie zu lieben und sie zu respektieren, wie sie sind.“ Obwohl Union nicht die leibliche Mutter der 12-Jährigen ist, halten sie als Familie zusammen.In dem Video erzählt die mutige Zaya, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und das zu ignorieren, was die Leute als „Gewöhnlich“ bezeichnen. Wow, was für eine starke und bewundernswerte Familie! 😍 Hier erfährst du, welche Stars noch als Transgender leben.

