💗 𝕻𝖎𝖓𝖐 💅⠀ ---------------- ⠀ Another shot of these, love how shiny and bright they are! 🤩 ⠀ -------------- ⠀ Handpainted using Miami @the_gelbottle_inc Daisy @the_gelbottle_inc⠀ and Au Naturel from @nailsby.gelpolish⠀ ⠀ #pinkfrenchnails #pinknails #alternatefrenchmanicure #freshnails #gelpolish #handpaintednailart #nailspiration #nailswag #nailsofinsta #beautybylaura #beautyatno39 #realiseyouareworthy #muchhoole #penwortham⠀ ⠀

Ein Beitrag geteilt von Beauty by Laura at No39 (@beautyatno39) am Jun 18, 2020 um 1:32 PDT