Nageltrend: So machst du dir Chrome-Nails!

Bestimmt hast du schon einmal vom Nageltrend „Chrome-Nails“ gehört, der sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut. Chrome-Nails haben aufgrund ihres Spiegeleffekts einen metallisch glänzenden Look und wirken, ähnlich wie die derzeit angesagten Galaxy-Nails, modern und spacig. Vor allem Metallic-Fans haben einen Herz für den Nageltrend, der viel einfacher nachzumachen ist als man zunächst denken könnte. Wer es eher schlicht mag, setzt als Eyecatcher auf ein bis zwei Chrome-Nails pro Hand. Wer es stattdessen auffällig und extravagant liebt, verpasst allen zehn Nägeln den Mirror-Look. Für den Nageltrend gibt es übrigens mehrere Varianten. Neben stark metallisch glänzenden UV-Gelen sowie der Folientechnik (dabei wird Spiegelfolie auf den Nagel aufgeklebt), ist die Puder-Variante die gängigste Methode, um schöne Chrome-Nails zu kreieren. Dabei werden die Nägel nach dem Auftragen eines dunklen Nagellacks mit einem speziellen Chrome-Powder poliert, sodass die für den Look typische verspiegelte Oberfläche entsteht.

Tatsächlich reichen also ein Base Coat, dunkler Nagellack, ein Nail-Art-Sponge sowie Chrome-Powder in einer Farbe deiner Wahl aus, um dir im Handumdrehen selbst trendy Chrome-Nails zu zaubern. Was du zuvor tun kannst, um brüchige Fingernägel zu stärken, das verraten wir dir hier. Und schon kann's losgehen! In unserem Video zeigen wir dir, wie dir ohne großen Aufwand stylische Chrome-Nails gelingen:

Chrome-Powder sind übrigens in vielen verschiedenen Farben erhältlich, sodass die unterschiedlichsten Mirror-Effekte möglich sind. Hier haben wir deshalb noch etwas Inspo für deine Chrome-Nails parat:

Du liebst es auffällig? Dann passen garantiert auch hippe Fingernägel im Leo-Look super zu deinem Style! Wie du Leo-Nails ganz easy hinkriegst, verraten wir dir hier!