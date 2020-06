Nageltrend: So machst du dir Leo-Nails!

Animal-Prints stehen gerade hoch im Fashion-Kurs! Neben den exotischen Prints von Schlange, Zebra, Giraffe, Tiger und Co. hat es uns eines aber ganz besonders angetan: Das Leopardenmuster! Und nicht nur in Sachen Mode ist der Leo-Look gerade ein Must-have, denn auch auf den Fingernägeln sehen die hübschen Flecken einfach toll aus! Wenn auch du auf extravagante Nägel stehst, solltest du unbedingt einmal Leo-Nails ausprobieren. Dabei ist es ganz egal, ob du nur einzelnen Nägeln ein Leo-Muster verpasst oder dich für die Allover-Variante entscheidest. Tatsächlich funktioniert der Look nämlich viel leichter als man denkt. Neben Nagelfolien im Leo-Design gibt es „Stamping-Schablonen“ mit Leopardenmuster („Nail Art Stamping“ ist eine Technik, bei der man mit Hilfe eines speziellen Stempels Muster auf die Fingernägel „druckt“). Aber auch mit herkömmlichem Nagellack kannst du dir ganz einfach trendy Leo-Nails zaubern!

Alles, was du für den angesagten Nageltrend brauchst, sind ein nudefarbener, ein brauner und ein schwarzer Basic-Nagellack, ein Nail-Art-Pinsel sowie Klarlack (auch Top Coat genannt). Was neben dem Lackieren deiner Fingernägel noch zu einer Maniküre gehört, erfährst du übrigens hier. In unserem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie Leo-Nails funktionieren:

Das Beste an Leoparden-Nägeln? Ob klassisch in Braun oder doch lieber in modernen Knalltönen, der Look sieht in allen Farben stylisch aus! Zusätzlich kannst du mit etwas Glitzer im Inneren der Flecken für eine girly Note sorgen. Hier kommt deshalb etwas Inspo für deine Leo-Nails:

Du bekommst nie genug von extravaganten Nail-Styles? Dann gefallen dir sicher auch magische Galaxy-Nails, die auf Instagram gerade total gehypt werden!