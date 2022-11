Nach Flitterwochen: Dagi Bee im Baby-Glück

Zurück im Alltag wartete erst mal richtig viel Arbeit auf Dagi Bee, denn während ihrer Zeit auf den Malediven blieb daheim natürlich so einiges liegen. Doch es gab auch etwas, auf das der Webstar schon lange hingefiebert hatte: Endlich das Baby von ihrer Freundin Paola Maria kennenzulernen! Denn kurz nach Weihanchten 2018 brachte die ihren kleinen Sohn Leonardo zur Welt. Doch seitdem hatte es für Dagi Bee noch keine Gelegenheit gegeben, das Baby kennenzulernen. Kein Wunder also, dass die Freude jetzt groß war: "Du kleiner kleiner wunderschöner Mann 💙 Ich bin so glücklich, dass du so tolle Eltern wie Paola & Alexander Koslowski hast 😍 Du wirst unendlich geliebt & ich bin so gespannt was wir alle noch miteinander erleben werden 💙 kleines Engelchen 👼🏼“, schrieb die 24-Jährige zu einem super süßen Bild von sich und Mini-Leonardo.