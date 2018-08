Paola Maria: Ehering abgelegt!

Paola Maria und ihr Mann Sascha aka Alexander Koslowski zählen zu den absoluten Traumpaaren unter den Webstars. Die beiden sind schon seit mehr als fünf Jahren zusammen und haben ihre Liebe 2017 mit einer wunderschönen Märchenhochzeit gekrönt. Das Glück soll nun durch das erste gemeinsame Baby perfekt werden. Doch ausgerechnet jetzt hat Paola ihren Ehering abgelegt! Was ist nur passiert?

Wie Jenefer Riili: Gleiches Problem wie Jenefer Riili

Obwohl Paola Maria gerade glücklicher denn je zu sein scheint, hat sie jetzt in ihrem letzten YouTube-Video verraten, dass sie ihren Ehering oft nicht tragen kann. Doch das liegt nicht daran, dass sie nicht mehr happy mit ihrem Schatz Sascha ist, sondern hat einen ganz anderen Grund: Denn wie viele andere schwangere Frauen hat die 24-Jährige mit Wasserablagerungen zu kämpfen. Besonders „Berlin – Tag und Nacht“-Star Jenefer Riili kann das nachfühlen, denn die konnte zeitweise nicht mal mehr richtige Schuhe tragen, weil ihre Füße vor lauter Wasser so angeschwollen waren.

Paola Marias Ehering passt nicht mehr

Bei Paola Maria ist es noch nicht ganz so schlimm, wie damals bei Jenefer. Doch auch sie merkt bereits eine ziemliche Veränderung an ihrem Körper: Gerade in letzter Zeit, wo es in Deutschland oft so mega heiß war, sind die Finger der eigentlich so zierlichen Beauty-YouTuberin manchmal so krass angeschwollen, dass der Ring einfach nicht mehr drauf gepasst hat! „Bei der Hitze sind meine Füße immer aufgequollen wie sonst was. Meine Finger waren kleine Bratwürste manchmal (...) ich kann manchmal leider meinen Ehering nicht mehr tragen, weil meine Finger immer wieder anschwellen“, verriet der Webstar. Doch all das nimmt die künftige Mama natürlich gerne in Kauf – schließlich weiß sie ja, was am Ende die Belohnung ist: Ihr kleines Baby! Und trotz kleiner Wehwechen genießt Paola ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und kann es kaum abwarten, bis das Kind endlich kommt. „Wenn das Baby da ist, dann ist das Baby meine Welt“, sagte sie.

