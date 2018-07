Paola Maria und Bibis Beauty Palace teilen ein Schwangerschafts-Problem

Die beiden Webstars Bibis Beauty Palace und Paola Maria verbindet nicht nur die Tatsache, dass sie beide schwanger sind…

Bibi und Paola Maria vor demselben Schicksal

Bei Bibis Beauty Palace (25) ist es schon im Oktober soweit – dann soll ihr Söhnchen zur Welt kommen. Bei Beauty-Expertin Paola Maria (24) dauert es noch ein paar Monate länger, bis sie zum ersten Mal Mama wird. Doch die beiden schwangeren YouTuberinnen haben nicht nur ihren Babybauch gemeinsam, sondern wurden auch schon mit demselben Problem konfrontiert: Sowohl Bibi hatte große Probleme, eine Hebamme für die Geburt ihres Babys zu finden, als jetzt auch Paola Maria. "Meine Frauenärztin hat mir empfohlen und mir auch wirklich ans Herz gelegt: 'Bitte, bitte, suchen Sie früh genug'", erzählte die 24-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Und anscheinend hat sie direkt mal ein paar Absagen kassiert: "Ich habe jetzt angefangen und anscheinend bin ich schon gut spät dran. Ich hoffe, dass wir jetzt noch Glück haben."

Was ist los mit den Hebammen?

Auch Bibi ging es da vor einiger Zeit nicht anders. Die 25-Jährige wusste irgendwann gar nicht mehr weiter und war so verzweifelt, dass sie sogar ihre Fans via Instagram um Hilfe bat, endlich eine Hebamme zu finden. Wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, eine Geburtshelferin zu finden? Doch genau das, was Bibi und Paola Maria da erlebten, ist in Deutschland momentan ein weitverbreitetes Problem. Denn während immer mehr Babys geboren werden, gibt es gleichzeitig nicht automatisch auch so viel mehr Hebammen, die die werdenden Mamas vor der Geburt und auch in der Zeit danach unterstützen. Wir drücken Paola Maria und ihrem Mann Alexander Koslowski jedenfalls die Daumen, dass die Suche bald Erfolg hat und sie fündig werden… damit sich die beiden endgültig ungestört auf ihren kleinen Schatz freuen können!

