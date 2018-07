Paola Maria verplappert sich: Es wird ein …

Schon seit Wochen fragen sich Fans von Paola Maria und Sascha Koslowski, was es denn nun wird: ein Junge oder ein Mädchen? Jetzt verplapperte sich die YouTuberin ausversehen in einem Video …

Paola Maria und Sascha: Das Traumpaar!

Bereits seit fünf Jahren sind Paola Maria und Sascha ein absolutes Traumpaar! Kennengelernt haben sich die beiden 2013 auf einer Party und sind seitdem unzertrennlich. Im Februar letzten Jahres haben sich die Beauty-YouTuberin und ihr „Bibi“ in Las Vegas das Ja-Wort gegeben, im August folgte dann die Traum-Hochzeit mit Familie und Freunden auf Sardinien! Nun erwarten Paola und Sascha ein Baby, wie die 24-Jährige erst vor kurzem bekannt gab. Die Schwangerschaft war zwar nicht geplant, doch die beiden sind überglücklich…

Paola Maria: Es wird ein …

Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollte das Paar ja eigentlich noch nicht verraten. In Paolas YouTube-Video von Freitag hat sich die hübsche Brünette jetzt allerdings ein bisschen verplappert! Bei Minute 13 redet Paola über ein Baby-Spucktuch und sagt: „Dass ich mir das theoretisch über die Schulter werfen kann und wenn DER KLEINE ein Bäuerchen machen muss, landet es auf dem Tüchlein.“ Ups! Das hat die 24-Jährige wohl ausversehen ein bisschen mehr verraten als gewollt… Später im Video passiert das Paola sogar ein zweites Mal! Sie spricht von einem Baby-Erinnerungs-Buch und dabei rutscht ihr raus: „Dinge, die ich und Sascha reinschreiben, vor SEINER Geburt.“

Bekommt Paola Maria einen Jungen?

Erwartet das Traumpaar nun also einen Jungen?! Sascha hatte ja bereits erwähnt, dass er sehr gerne einen Sohn hätte. Es scheint ganz so als würde der Wunsch des 31-Jährigen in Erfüllung gehen! Ob Paola und Sascha wirklich einen Jungen bekommen, wird uns das Paar hoffentlich bald verraten. Die Hautsache ist ja aber, dass die YouTuberin ein gesundes Kind zur Welt bringt…

