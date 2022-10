MTV EMAs 2022: Alle wichtigen Infos zur größten Award-Show Europas

Es ist wieder so weit: Die MTV EMAs stehen an!

Was haben Ariana Grande, Shawn Mendes, Ed Sheeran und YUNGBLUD gemeinsam? Klar, sie gehören zu den erfolgreichsten Superstars der Welt UND sie sind alle schon bei den MTV Europe Music Awards aufgetreten – der größten Award-Show Europas! In diesem Jahr findet das Mega-Event nach zehn Jahren sogar endlich wieder in Deutschland statt. Im Düsseldorfer PSD Bank Dome werden am 13. November 2022 die begehrten Awards vergeben und die größten Stars der Welt sind live vor Ort. Die Show wird via MTV, Comedy Central, mtv.de und Pluto TV übertragen.

Neben internationalen Superstars sind auch fünf deutsche Musiker*innen in der Kategorie Best German Act nominiert: Zusammen mit Titel-Star Nina Chuba hoffen auch Leony, Giant Rock, Badmómzjay und Kontra K auf den begehrten Award! Bei den Internationals liegt Harry Styles mit sieben Nominierungen an der Spitze der diesjährigen MTV EMAs!

Doch wer ist noch alles nominiert? Die Liste mit allen Kategorien und Künstler*innen bekommst du jetzt:

Best Swiss Act

Faber

Loredana

Marius Bear

Patent Ochsner

Priya Ragu

Best Song

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Rosalía – Despecha

Best Video

Blackpink – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Best Artist

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

Best Collaboration

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

Best Live

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Best Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Erfolgreich, talentiert und super sexy – Musikerin Doja Cat begeisterte alle bei den MTV EMAs 2021! MTV

Best New

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Best K-Pop

Blackpink

BTS

Itzy

LiSA

Seventeen

Twice

Best Latin

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Best Hip Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Best Alternative

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Seine Pose, sein Blick – Das ist sein Markenzeichen! YUNGBLUD räumte bei den MTV EMAs 2021 so richtig ab MTV

Best R&B

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Best Longform Video

Foo Fighters - Studio 666

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)”

Video For Good

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

Biggest Fans

Blackpink

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Best Push

Nessa Barrett

Seventeen

Mae Muller

Gayle

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Best Metaverse Performance

Blackpink The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Harry Styles (Großbritannien & Irland), Taylor Swift (USA) und Rosalía (Spanien) gehören zu den Nominierten für den „Best Local Act” in ihrer jeweiligen Heimatregion. Freust du dich schon auf die MTV EMAs? 🥰

